Onde assistir a Fulham x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (08), pela 15ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Fulham recebe o Arsenal na manhã deste domingo (08), às 11h (de Brasília), no Craven Cottage, no bairro de Fulham, pela 15ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Arsenal ocupa a 3ª posição da Premier League com 28 pontos, resultado de uma campanha consistente, mas ainda distante do líder Liverpool. A equipe busca superar a ausência dos laterais Ben White e Takehiro Tomiyasu, além de aguardar possíveis retornos de Ricardo Calafiori e Gabriel Magalhães, ausentes no confronto contra o Manchester United.

Já o Fulham, surpreendentemente na 6ª colocação com 22 pontos, enfrenta desafios para manter o bom desempenho. O time terá desfalques importantes, como Reiss Nelson, emprestado pelo Arsenal, além de Harrison Reed, Joachim Andersen e o suspenso Tom Cairney. Entretanto, Sasa Lukic volta ao elenco, enquanto Jorge Cuenca e Ryan Sessegnon serão avaliados de última hora.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Lukic, Smith-Rowe (Andreas Pereira); Wilson, Iwobi e Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Arsenal: Raya; Partney, Saliba, Magalhães, Calafiori; Rice, Odegaard e Merino; Trossard, Saka e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Fulham

Tom Cairney, suspenso, Reis Nelson, por questões contratuais, Joachim Andersen e Harrison Reed, machucados, estão fora.

Arsenal

Ben White e Takehiro Tomiyasu estão fora.

Quando é?