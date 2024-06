Onde assistir a França x Luxemburgo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), no Estádio Saint-Symphorien; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Luxemburgo se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Saint-Symphorien, em Metz, em um amistoso preparatório para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ via streaming (veja a programação completa).

A França terminou as Eliminatórias da Eurocopa na liderança do Grupo B, com sete vitórias e um empate. Na Euro, que será disputada na Alemanha, os franceses estão no Grupo D, junto com Holanda, Polônia e Áustria.

Do outro lado, o Luxemburgo não conseguiu a vaga para disputar a Eurocopa. No único amistoso disputado em 2024, venceu o Cazaquistão por 2 a 1.

Prováveis escalações

França: Mike Maignan; Jules Kounde, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano e Theo Hernandez; Zaire-Emery, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé; Olivier Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Luxemburgo: Anthony Moris; Florian Bohnert, Chanot, Enes Mahmutovic e Laurent Jans; Danel Sinani, Sebastien Thill, Mathias Olesen, Martins Pereira e Aiman Dardari; Gerson Rodrigues. Técnico: Luc Holtz.

Desfalques

França

Não há desfalques confirmados.

Luxemburgo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 5 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Saint-Symphorien - Metz, FRA