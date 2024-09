Onde assistir a França x Itália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (06), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grande clássico do futebol europeu, França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, pela primeira rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida será transmitida ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Após cair nas semifinais da Eurocopa para a Espanha, que se consagrou campeã do torneio, a França volta suas atenções para a estreia na Liga das Nações. Para o confronto, o técnico Deschamps convocou pela primeira vez Michael Olise, atacante do Bayern de Munique.

Por outro lado, a Itália foi eliminada nas oitavas de final da Eurocopa para Suíça. Sandro Tonali, que cumpriu suspensão por envolvimento em apostas, é a principal novidade na lista. Bélgica e Israel completam o Grupo 2 da Liga das Nações.

Prováveis escalações

França: Maigna; Koundé, Konaté, Saliba e Theo Hernández; Tchouaménie, Zaire-Emery e Kanté; Thuram, Mbappé e Emery.

Itália: Donnarumma; Bastoni, Di Lorenzo e Buongiorno; Cambiaso, Fagioli, Frattesi e Di Marco; Zaccagni e Pellegrino; Retegui.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Itália

Não há desfalques confirmados.

Quando é?