Onde assistir a França x Israel ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Stade de France; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Israel se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 16h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Paris, pela quinta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do sportv2 na TV fechada (confira a programação completa).

Após estrear com uma derrota de 3 a 1 para a Itália, a França emendou três vitórias seguidas ao vencer a Bélgica por 2 a 0 e 2 a 1, além de golear Israel por 4 a 1. Atualmente, os Bleus ocupam a vice-liderança, com nove pontos, apenas um a menos que a líder Itália. Para os próximos confrontos contra Israel e Itália, o técnico Deschamps optou por não convocar Mbappé.

"Tive várias conversas com ele (Mbappé), pensei sobre isso e tomei essa decisão sobre esses encontros. Acho que é melhor assim. Não vou discutir, mas posso dizer duas coisas: Kylian queria vir e não está ligado a problemas extra-esportivos, a partir do momento em que existe a presunção de inocência. É uma escolha pontual para este encontro com os dois jogos", afirmou Didier Deschamps.

Já Israel, que ocupa a lanterna do Grupo 2, busca os primeiros pontos na Liga das Nações 2024/25. Até aqui, a seleção acumula quatro derrotas.

Prováveis escalações

França: Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Hernandez; Kante, Camavinga; Dembele, Olise, Barcola; Kolo Muani.

Israel: Peretz; Dasa, Feingold, Nachimas; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Gloukh, Gandelman; Baribo.

Desfalques

França

Sem desfalques confirmados.

Israel

Dor Turgeman está lesionado.

Quando é?