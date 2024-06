Onde assistir a Fortaleza x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (30), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Ceará) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

No meio da tabela, com 17 pontos, o Fortaleza chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados no Brasileirão. Para o confronto, o técnico Vojvoda terá os retornos de Pochettino e Breno Lopes.

Do outro lado, o Juventude, com 16 pontos, vem de vitória sobre o Flamengo por 2 a 1 na última rodada. Até o momento, a equipe registra quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Um aproveitamento de 48%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Zé Marcos, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gilberto.

Desfalques

Fortaleza

Pedro Augusto cumprirá suspensão, enquanto Calebe, Martínez, Marinho, Moisés e Rossetto estão no DM. Já Kervin e Kuscevic estão disputando a Copa América.

Juventude

Thiaguinho, Edson Carioca, Kleiton, Marcelinho e Renan estão machucados.

Quando é?

Data: domingo, 30 de junho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE