Onde assistir a Fortaleza x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota por 4 a 1 para o Nacional Potosí na Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta suas atenções para o Brasileirão. O Leão do Pici, que está no meio da tabela com seis pontos, iniciou sua campanha na competição nacional com uma vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. Posteriormente, acumulou três empates seguidos: 1 a 1 contra o Cruzeiro e o RB Bragantino, e um empate sem gols com o Corinthians.

Por outro lado, o Botafogo vem de uma vitória sobre a LDU por 2 a 1 na Copa Libertadores. No Brasileirão, o Alvinegro está lutando para se manter no G-4. Atualmente, possui nove pontos, com derrotas para o Cruzeiro por 3 a 2 e para o Bahia por 2 a 1, além de vitórias sobre o Juventude por 5 a 1 e sobre o Flamengo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Pikachu, Hercules, Zé Welison, Martínez; Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Jeffinho; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

Fortaleza

Calebe, Cardona, Kuscevic e Lucas Sasha seguem fora.

Botafogo

Eduardo, Tiquinho Soares, Matheus Nascimento, Marçal e Pablo estão no departamento médico.

Quando é?