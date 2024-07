Onde assistir a Fortaleza x Atlético-GO ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (21), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza busca entrar no G-4. Com 29 pontos, o Leão do Pici está a um do São Paulo, quarto colocado. Já o Atlético-GO, sem vencer há oito jogos, vem de derrota para o Vasco por 1 a 0. No momento, está na zona de rebaixamento, com apenas 11 pontos conquistados.

Em 12 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma seis vitórias, contra três do Fortaleza, além de três empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Cardona, Kuscevic, Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Luiz Felipe e Romão; Kal, Rhaldney e Shaylon; Janderson, Hurtado, Luiz Fernando.

Desfalques

Fortaleza

Emmanuel Martínez e Calebe estão no DM, enquanto Titi e Brítez vão cumprir suspensão.

Atlético-GO

Pedro Henrique e Bruno Tubarão seguem fora.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro), Marcelo Carvalho e Victor Hugo Imazu (assistentes), Michelangelo Martins (quarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR)