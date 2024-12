Onde assistir a Fluminense x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e RB Bragantino se enfrentam noite deste sábado (13), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Apesar de ter ficado fora das finais do estadual, o Fluminense chega confiante para a estreia no Brasileirão. Isso porque o Tricolor é líder de seu frupo na Copa Libertadores e agora quer começar o nacional com pé direito. O zagueiro Manoel deve retornar à equipe, após quase um mês fora devido a uma lesão no tornozelo. Já Keno deve permanecer no departamento médico.

Do outro lado, o RB Bragantino foi eliminado na semifinal do paulista, e vem de derrota no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Para o duelo, o técnico Pedro Caixinha não poderá contar com jogadores importante devido à lesões.

As equipes já se enfrentaram 17 vezes, com sete vitórias do Fluminense, cinco do RB Bragantino, além de cinco empates. No último confronto entre as equipes, o RB venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Matheus Martinelli e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias); Marquinhos, Ganso e Jhon Arias; Germán Cano.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Jadsom e Raul; Ignacio Laquintana, Eduardo Sasha e Thiago Borbas (Vitinho).

Desfalques

Fluminense

Keno, Marlon, Gabriel Pires e Lelê estão no departamento médico.

RB Bragantino

Matheus Fernandes, Eduardo Santos, Nathan Camargo, Lucas Evangelista e Lincoln estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 13 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ