Onde assistir a Fluminense x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Corinthians na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Como perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por um gol, a decisão da vaga nas quartas de final será nas cobranças de pênalti.

Na fase de grupos, o Tricolor terminou na liderança do Grupo A com 14 pontos, oito a mais que o segundo colocado, Colo-Colo. Em seis jogos disputados, foram quatro vitórias e dois empates. Aproveitamento de 77%.

Do outro lado, o Grêmio chega com a vantagem do empate para seguir na briga pelo quarto título da Libertadores. Na fase de grupos, o Tricolor Gaúcho terminou na vice-liderança do Grupo C, com os mesmos 10 pontos do líder The Strongest. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli (Lima); Arias, Ganso e Serna (Lima); Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi; Pavon (Gustavo Martins), Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Fluminense

Diogo Barbosa se recupera de lesão, enquanto Renato Augusto trata de dores na coxa esquerda.

Grêmio

Rodrigo Ely, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão. Já Carballo está machucado.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ