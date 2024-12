Onde assistir a Fluminense x Cerro Porteño ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. Atual campeão do torneio, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo A, com oito pontos, e pode garantir a classificação para as oitavas de final em caso de vitória.

Do outro lado, o Cerro Porteño está na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos. Até o momento, a equipe perdeu para o Colo-Colo por 1 a 0, venceu o Alianza Lima por 1 a 0, empatou sem gols com o Fluminense e empatou com o Alianza Lima por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Felipe Andrade, Antônio Carlos (Manoel), Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias, Germán Cano.

Cerro Porteño: Jean; Benítez, Baéz, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia; Caballero, Piris da Motta, Morel; Iturbe, Cecilio Domínguez, Diego Churín.

Desfalques

Fluminense

Felipe Melo cumprirá suspensão, enquanto André, Samuel Xavier, Douglas Costa, Marlon, Renato Augusto, Gabriel Pires e Lelê estão fora.

Cerro Porteño

Peralta, suspenso, está fora.

Quando é?