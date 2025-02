Onde assistir a Fluminense x Boavista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (2), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Boavista se enfrentam neste domingo (2), às 21h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo na última rodada, o Fluminense entra em campo pressionado para se recuperar no Campeonato Carioca. Atualmente, o Tricolor ocupa a nona posição, com seis pontos, quatro a menos que o Flamengo, última equipe dentro da zona de classificação para as semifinais. Já o Boavista está na sétima colocação, com sete pontos, e vem de uma sequência de quatro empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Serna, Canobbio e Cano.

Boavista: Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Sheldon, Anderson Conceição e Mascarenhas; William Oliveira, Caetano, Raí e Matheus Alessandro (Erick Flores); Zé Vitor e Resende.

Desfalques

Fluminense

Renato Augusto e Paulo Henrique Ganso estão no DM.

Boavista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 2 de fevereiro de 2025

domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

