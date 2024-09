Onde assistir a Fluminense x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 2 a 1 para o Juventude na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a disputa do mata-mata da Libertadores. Atual campeão do torneio, o Tricolor terminou a primeira fase na liderança do Grupo A com 14 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o Colo-Colo. Nas oitavas de final, eliminou o Grêmio nos pênaltis por 4 a 2.

Por outro lado, o Atlético-MG vai em busca do segundo título da Libertadores. Na fase de grupos, o Galo terminou na liderança do Grupo G, com 15 pontos. Já nas oitavas, deixou para trás o San Lorenzo por 2 a 1 no placar agregado.

Em 81 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 34 vitórias, contra 22 do Fluminense, além de 25 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2024, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Nonato), Ganso; Arias, Kevin Serna, Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Alonso, Lyanco e Guilherme Arana; Fausto Vera, Battaglia, Scarpa e Bernard; Paulinho e Hulk. Técnico: Diego Milito.

Desfalques

Fluminense

Diogo Barbosa e Ignácio estão em transição física.

Atlético-MG

Zaracho, Eduardo Vargas e Alisson seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ