Onde assistir a Fluminense x Alianza Lima ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo para os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais (exceto Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia), Alagoas, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. A narração será de Gustavo Villani, com comentários de Diego Ribas e Roger Flores. Além disso, o jogo será transmitido na TV fechada pela ESPN e no streaming pelo Star+ (veja a programação completa).

Classificado para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Sampaio Corrêa com um placar agregado de 4 a 0, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. Líder do Grupo A com 11 pontos, o Tricolor garantiu a vaga às oitavas de final com uma rodada de antecedência ao vencer o Cerro Porteño por 2 a 1.

Do outro lado, o Alianza Lima ainda tem chances de classificação ao mata-mata, Na lanterna do Grupo A, com quatro pontos, a equipe precisa vencer o Fluminense e torcer por um empate entre Cerro Porteño e Colo-Colo.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Marquinhos), Manoel, Felipe Melo, Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Keno, Arias, Cano.

Alianza Lima: Franco Saravia; Garcés, Carlos Zambrano, Juan Freytes; Huamán, Arregui, Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez, Ricardo Lagos; Cecilio Waterman, Hernán Barcos.

Desfalques

Fluminense

André e Lelê seguem no departamento médico.

Alianza Lima

Sem desfalques confirmados.

Quando é?