Onde assistir a Flamengo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Basil sub-17 2025

Clássico carioca é destaque das semifinais do torneio; veja tudo o que você precisa saber

Flamengo e Vasco se enfrentam na tarde desta terça-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil sub-17 de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Rumo às semis, o Flamengo passou por Porto Vitória, América-MG e Internacional, sendo este último nas penalidades. O Vasco, enquanto isso, deixou Coimbra e Cuiabá pelo caminho, antes de passar pelo Mazagão, nas quartas, com 8 a 1 no agregado.

O vencedor do embate enfrentará São Paulo ou Bahia na grande final. A partida de volta acontecerá no próximo dia 29 de abril, no Rio.

Escalações

Flamengo sub-17: VáEduardo Clasen; Heitor, Daniel Carvaho, Lebi e Gabriel; Luiz Felipe, João Ricardo e Jheferson; Dai, Ryan e Victor Hugo. Técnico: Daniel Franklin.

Vacso sub-17: Pantera; Leandro, Renan, Breno, Lucão; Leonardo Felix, Luis Felipe, Gabriel Soares; João Vitor, Davi e Diego Minete. Técnico: Cassio Alves de Barros.

Desfalques

Flamengo sub-17

Sem desfalques confirmados.

Vasco sub-17

Sem desfalques confirmados.

Quando é?