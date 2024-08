Onde assistir a Flamengo x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2024

Em busca da classificação, Rubro-Negro recebe a invicta Ferroviária, no Luso-Brasileiro, pela última e decisiva rodada do Brasileirão feminino; veja

Flamengo e Ferroviária vão a campo na tarde desta quarta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada e no Prime Video, serviço de streaming que exibe a programação do canal (veja a programação completa aqui).

o Flamengo encara uma verdadeira prova de fogo. Após um frustrante empate em 1 a 1 com o Avaí/Kindermann, que segura a lanterna do campeonato, as Meninas da Gávea caíram para o 9º lugar. Agora, elas precisam de uma vitória crucial contra a vice-líder Ferroviária para manter as esperanças de avançar no torneio. A tarefa não será fácil, pois, além de vencer, o Flamengo depende de uma combinação de resultados: o Bragantino, atualmente na 8ª colocação, precisa ser derrotado pelo Cruzeiro, e o Internacional, que ocupa a 7ª posição, deve tropeçar diante do Santos.

Enquanto isso, a Ferroviária chega com confiança total, invicta e com a vice-liderança praticamente garantida. Com nove vitórias e cinco empates, a equipe está em busca de um desfecho perfeito na primeira fase, almejando não só manter sua invencibilidade, mas também superar seu recorde de pontos na competição.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Flamengo: Gabi Barbieri; Fabi Simões, Day Silva, Daiane, Jucinara; Giovanna Crivelari, Duda Francelino, Djeni, Gisseli; Gláucia e Cristiane. Técnico: Mauricio Salgado.

Ferroviária: Raíssa; Katiuscia, Rafa Soares, Luana Sartório, Barrinha; Raquel Domingues, Cris Cavalcante, Duda Santos; Mylena Carioca, Lelê e Micaelly. Técnica: Jéssica Lima.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfaleus confirmados.

Quando é?