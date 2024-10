Onde assistir a Flamengo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O jogo será narrado por Luis Roberto na Globo, com comentários de Roger Flores, Diego Ribas e Ricardinho. No SporTV, Gustavo Villani será o narrador, com Ana Thaís Matos e Grafite nos comentários.

Eliminado da Libertadores, o Flamengo terá Filipe Luís como técnico da equipe principal pela primeira vez após a saída de Tite. Em busca de seu quinto título da Copa do Brasil, o Rubro-Negro garantiu vaga na semifinal ao vencer o Bahia por 2 a 0 no placar agregado. Nas fases anteriores, a equipe eliminou o Amazonas na terceira fase com um agregado de 2 a 0 e derrotou o Palmeiras nas oitavas de final por 2 a 1.

"Tem os prós e contras. O pró é que conheço esse grupo como ninguém, eu sei das lideranças e o que acontece. Eu estava presente nesse grupo há cinco anos. Acho que só chegaram três ou quatro jogadores depois que me aposentei, eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo, mas não é com o Filipe Luís pessoa, é com o Filipe Luís treinador. É importante separar", afirmou Filipe Luís.

Por outro lado, o Corinthians enfrenta a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Timão busca o quarto título de sua história. Nas quartas de final, eliminou o Juventude com um placar agregado de 4 a 3. Antes disso, a equipe venceu o São Bernardo por 2 a 0 na segunda fase, derrotou o América-RN com um agregado de 4 a 2 e passou pelo Grêmio nas oitavas de final, vencendo nos pênaltis por 3 a 1.

Em 120 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 52 vitórias, contra 44 do Corinthians, além de 24 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2024, o Timão venceu por 2 a 1.

Corinthians e Vasco entram com ação no STJD

As diretorias de Vasco e Corinthians acionaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contestar as mudanças nas datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, alegando que as alterações no calendário favorecem Atlético-MG e Flamengo. No momento, o segundo jogo da semifinal está marcado para o dia 20, na Neo Química Arena, em São Paulo. O vencedor enfrentará Atlético-MG ou Vasco na final.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Léo Ortiz), De La Cruz, Arrascaeta, Gerson; Gonzalo Plata (Michael) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Flamengo

Pedro, Everton Cebolinha, Matías Viña e Luiz Araújo estão lesionados, e Carlinhos já atuou por outra equipe na Copa do Brasil

Corinthians

Memphis Depay não foi inscrito a tempo pelo clube na Copa do Brasil. Já Alex Santana, Talles Magno, Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 2 de outubro de 2024

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ