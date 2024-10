Onde assistir a Fiorentina x Milan ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes encerram a 7ª rodada da Serie A, neste domingo (06); veja tudo o que você precisa saber

Fiorentina e Milan se enfrentam nesta domingo (06), às 15h45 (horário de Brasília), no AEstádio Artemio Franchi, pela 7ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Fiorentina iniciou sua caminhada na Conference Çeague com uma suada vitória sobre o The New Saints. Na Serie A, porém, a vida tem sido mais complicada. Os comandados de Rafaelle Palladino venceram apenas um destes primeiros seis jogos, os credenciando a um modesto 11° lugar, com sete pontos somados. O lado positivo tem sido o desempenho em casa, após apenas um revés nestas últimas 11 partidas em Florença.

O Milan chegou, sob outro aspecto, embalado com a recente vitória no Derby della Madonina, por 1 a 0, mas acabou com uma segunda derrota seguida na Champions League, desta vez diante do Leverkuen - os milaneses também estrearam com derrota, contra o Liverpool, em Milão. No Italiano, o time de Paulo Fonseca, porém, é 3°, com 11 pontos, impulsionado pelo ataque, que já marcou 14 gols. O principal problema, como visto na Champions, tem sido a defesa - e a expectativa é que o jogo deste fim de semana possa servir como um passo na direção certa.

Prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Martínez Quarta, Comuzzo e Ranieri; Dodo, Cataldi, Bove e Gosens; Colpani e Gudmundsson; Kean. Técnico: Rafaelle Palladino.

Cagliari: Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic e Hernández; Fofana e Reijnders; Pulisic, Morata e Rafael Leão; Abraham. Técnico: Paulo Fonseca.

Desfalques

Fiorentina

Marin Pongracic (lesionado).

Milan

Marco Sportiello, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 6 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)