Onde assistir a Ferroviária x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (09), no Estádio Fonte Luminosa; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ferroviária e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (09), às 19h (de Brasília), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Já classificado para a segunda fase da Copinha, o Santos busca manter os 100% de aproveitamento na competição. O Peixe lidera o Grupo 7, com seis pontos, após vencer o Tirol por 1 a 0 e golear o Jaciobá por 7 a 1.

A Ferroviária, por sua vez, ocupa a vice-liderança do grupo, com quatro pontos. A equipe estreou com uma goleada de 8 a 0 sobre o Jaciobá e, na segunda rodada, empatou sem gols com o Tirol.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Ferroviária: Igor; Nicolas, João Victor, Gadu e Felipe; Meireles, Schiling, Diego e Dias; Pedrinho, Pedro Estevam.

Santos: João Fernandes; Lenin, Matheus Matias, Diego Borges e Vinícius Lira; Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo e Rodrigo Cezar; Perlaza, Matheus Xavier e Enzo Monteiro.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 9 de janeiro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa - Araraquara, SP