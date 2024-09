Onde assistir a Fenerbahçe x Union Saint-Gilloise ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Times realizam seu primeiro compromisso pelo torneio nesta quinta; confira mais detalhes

Fenerbahçe e Union Saint-Gilloise se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 13h45 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Liga Europa 2024/25. O jogo acontece no Estádio Sükrü Saracoglu e terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa aqui).

Vice-líder do Campeonato Turco, o Fenerbahçe chega para o duelo tentando se recuperar do 3 a 1 sofrido em casa no clássico contra o Galatasaray. Por isso, o time comandado por José Mourinho busca uma rápida resposta e nada melhor do que estrear com vitória na Liga Europa para amenizar as coisas.

Apesar de ter vencido a Supercopa da Bélgica logo no início da temporada, o Union Saint-Gilloise faz um 2024/25 bem modesto até aqui. Na 12ª posição do Campeonato Belga, o time mira uma reação. Começar bem sua campanha continental, apesar do duro desafio em Istambul, seria importante para isso.

Prováveis escalações

Fenerbahçe: Livakovic; Müldür, Söyüncü, Djiku, Oosterwolde; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko. Técnico: José Mourinho

Union Saint-Gilloise: Moris; Leysen, Burgess, Machida; Castro-Montes, Rasmussen, Vanhoutte, Sadiki, Terho; Ivanovic, Kevin Rodríguez. Técnico: Sébastien Pocognoli

Desfalques

Fenerbahçe

Com uma lesão no pé, Bright Osayi-Samuel está indisponível.

Union Saint-Gilloise

Expulso na terceira fase preliminar da Champions contra o Slavia Praga, Mohammed Fuseini cumpre suspensão.

Quando é?