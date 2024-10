Onde assistir a Fenerbahçe x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League 2024/25

Turcos e ingleses seguem invictos na competição, mas em diferentes situações; veja onde assistir de forma gratuita

Fenerbahçe e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Europa League 2024/25. O jogo será no Estádio Sükrü Saraçoglu, em Istambul, na Turquia, e terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV, através do Youtube e do Prime Video (clique e confira a programação completa).

A equipe turca bateu na trave para se classificar à Champions League ao ser eliminada pelo Lille, e iniciou com uma vitória e um empate na Liga Europa. Apesar de ter empatado com o Twente, da Holanda, por 1 a 1 fora de casa, venceu o Union Saint Gilloise por 2 a 1 na estreia, e ocupa a 14ª posição desta fase.

Os Red Devils iniciaram mais uma temporada sem saber ao certo o potencial que a equipe pode atingir. A equipe empatou com o mesmo Twente e com o Porto nos compromissos pelo torneio continental, e amarga a 12ª colocação no Campeonato Inglês. Embora os resultados abaixo do esperado, a equipe vem de três jogos sem perder, tendo ganhado do Brentford por 2 a 1 no final de semana.

As equipes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da edição de 2016/17 da Europa League, e cada um saiu com uma vitória jogando em casa. Curiosamente, o United saiu vitorioso naquele ano, levantando seu último troféu continental desde então.

Prováveis escalações

Fenerbahçe: Livakovic; Muldur, Rodrigo Becão, Djiku e Oosterwolde; Amrabat, Fred e Szymanski; Tadic, Dzeko e Kostic. Técnico: José Mourinho.

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez e Dalot; Ugarte, Eriksen e Zirkzee; Garnacho, Hojlund e Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Fenerbahçe

O goleiro Irfan Egribayat, o lateral direito Bright Osayi-Samuel e o meio-campista Ismail Yuksek estão machucados e são desfalques.

Manchester United

Bruno Fernandes foi expulso no jogo contra o Porto e, suspenso, desfalca a equipe. Ten Hag também não contará com o zagueiro Harry Maguire, os laterais Tyrell Malacia e Luke Shaw, e os meio-campistas Kobbie Mainoo e Mason Mount, todos lesionados.

Quando é?