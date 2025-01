Onde assistir a FCSB x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), na Arena Nacional; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester United e FCSB se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 17h (de Brasília), na Arena Nacional, pela oitava rodada da primeira fase da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Fulham por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Na zona de classificação às oitavas de final, os Red Devils ocupam a quarta posição, com 15 pontos e estão invictos, com quatro vitórias e três empates.

Por outro lado, o FCSB também está na briga pela vaga direta para as oitavas de final. Fechando a zona de classificação, a equipe ocupa o oitavo lugar, com 14 pontos e aproveitamento de 66%

Prováveis escalações

Manchester United: André Onana, De Ligt, Maguire, Lisandro Martínez, Mazraoui, Diogo Dalot, Kobie Mainoo, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund.

FCSB: Stefan Tamovanu, Valentin Cretu, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic, Adrian Sut, Baba Alhassan, Marius Stefanescu, Florin Tanase, David Miculescu, Daniel Birligea.

Desfalques

Manchester United

Shaw, Jonny Evans, Manuel Ugarte e Mason Mount estão no DM.

FCSB

Mihai Lixandru, Darius Olaru e Octavian Popescu estão lesionados.

Quando é?