Onde assistir a Everton x Tottenham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 22ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Everton recebe o Tottenham na manhã deste domingo (19), às 11h (de Brasília), no Goodison Park, no bairro de Liverpool, pela 22ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Pressionado pela derrota contra o Everton, o time entra em campo no segundo jogo de David Moyes após sua volta ao clube. No primeiro jogo, a equipe saiu derrotada por 1 a 0 para o Aston Villa e atualmente ocupa a 16ª posição, com 17 pontos. Do outro lado, o Tottenham chega ainda mais pressionado, já que Ange Postecoglou está na berlinda no Tottenham Hotspur Stadium. A equipe está apenas uma posição acima dos donos da casa, com sete pontos a mais, e enfrenta uma série de desfalques.

Prováveis escalações

Everton: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucoré; Lidstrem, Ndiaye e Calvert-Lewin. Técnico: David Moyes.

Tottenham: Kinsky; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Maddison, Bergvall; Kulusevski, Son e Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Desfalques

Everton

Dwight McNeil, Tim Iroegbunam, Armando Broja, Seamus Coleman, Youssef Chermiti, machucados, estão fora. James Garner é dúvida.

Tottenham

Frase Forster e Ben Davies são dúvidas. Enquanto isso, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Timo Werner, Rodrigo Bentancur, Cristian Romero, Mickt van de Ven e Wilson Odobert estão fora.

