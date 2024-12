Onde assistir a Everton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Everton e Liverpool fazem clássico de Merseyside na manhã deste sábado (7), às 9h30 (de Brasília), no no Goodison Park, pela 15ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o Everton ocupa o 15º lugar, com 14 pontos. Os Toffees fazem o último clássico da cidade no Goodison Park,já que terá um novo estádio na próxima temporada.

Do outro lado, o Liverpool é o líder isolado, com 35 pontos. Entretanto, os Reds empataram no meio da semana e querem voltar a vencer na competição.

Prováveis escalações

Everton: Jordan Pickford; Nathan Patterson, Michael Keane, James Tarkowski, Vitaliy Mykolenko, Idrissa Gueye, Mangala, Abdoulaye Doucouré, Amadou Onana, Arnaut Danjuma e Neal Maupay.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Jones e Gakpo; Núñez.

Desfalques

Everton

Youssef Chermiti, Tim Iroegbunam e James Garner stão no departamento médico.

Liverpool

Alisson Becker, Federico Chiesa, Diogo Jota, Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate e Conor Bradley continuam no departamento médico.

Quando é?