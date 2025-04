Onde assistir a EUA x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso feminino 2025

Seleção segue preparação para a Copa América com 'dobradinha' em terras americanas; veja detalhes

EUA e Brasil se enfrentam nesta sábado (5), às 18h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, por amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Esta será a primeira de duas partidas da seleção brasileira contra os EUA. Os jogos servirão como preparação para a Copa América 2025, que acontece entre os dias 13 de julho e 2 de agosto, no Equador.

Dentre as 23 convocadas de Arthur Elias para os dois duelos, fica o destaque para a ausência de Marta, que joga no Orlando Pride, nos EUA. O técnico acabou priorizando jogadoras do futebol europeu, que já acumulam mais ritmo de jogo da reta final da temporada.

A segunda partida contra as norte-americanas acontece na terça-feira (8).

Escalações

EUA feminino: Campbell; Fox, Sonnett, McKeown e Dunn; Yohannes, Coffey, Heaps, Ryan e Sentnor; Catarina Macário. Técnica: Emma Hayes.

Brasil feminino: Lorena; Bruninha, Tarciane, Lauren e Antônia; Duda Sampaio, Angelina e Mariza; Adriana, Gabi Portilho e Ludmila. Técnico: Arthur Elias.

Desfalques

EUA feminino

Sem desfalques confirmados.

Brasil feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?