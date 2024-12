Onde assistir a Estudiantes x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), no Estádio Jorge Luis Hirschi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Estudiantes e Grêmio se enfrentam na noite desta terça-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Grêmio volta as atenções para a disputa da Libertadores. Ainda sem vencer no torneio sul-americano, com duas derrotas consecutivas, o Tricolor Gaúcho está na lanterna do Grupo C. Nos dois primeiros jogos, a equipe de Renato Portaluppi foi derrotada pelo The Strongest e Huachipato por 2 a 0.

Do outro lado, o Estudiantes está na vice-liderança do Grupo C, com os mesmos quatro pontos que o líder Huachipato. Até o momento, a equipe argentina empatou com o Grêmio por 1 a 1 na rodada de estreia, mas venceu o The Strongest por 2 a 1 na sequência.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero e Eric Meza; Santiago Ascacíbar e Enzo Pérez; José Sosa, Thiago Palacios e Mauro Méndez; Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Gustavo Nunes, Cristaldo e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão (Diego Costa). Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Pavon, Mila, Jhonata Robert, Reinaldo, André Henrique e Mayk seguem fora.

Quando é?