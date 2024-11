Onde assistir a Espanha x Suíça ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (18), no Estádio de Tenerife; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira (18), a partir das 16h45 (de Brasília), no Estádio de Tenerife, pela sexta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ no pay-per-view (veja a programação completa).

Já classificada para as quartas de final, a Espanha cumpre apenas tabela. Na liderança isolada do Grupo 4, com 13 pontos, os espanhóis somam quatro vitórias e um empate nos primeiros cinco jogos disputados.

Por outro lado, a Suíça aparece na lanterna do Grupo 4, com apenas dois pontos conquistados. Em cinco jogos, foram dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 13%.

Prováveis escalações

Espanha: David Raya; Cucurella, Laporte, Vivian e Pedro Porro; Merino, Dani Olmo, Pedri e Pino; Pérez e Williams.

Suíça: Mvogo; Cümart, Amenda, Rodriguez e Fernandes; Freuler, Xhaka, Rieder e Amdouni; Zeqiri e Okafor.

Desfalques

Espanha

Carvajal, Pau Torres, Rodri e Lamine Yamal estão fora.

Suíça

Becir Omeragic, Denis Zacaria, Gregory Wuthrich e Nico Eveldi são desfalques.

Quando é?