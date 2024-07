Onde assistir a Espanha x Inglaterra ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Eurocopa 2024

Seleções disputam o título neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Inglaterra decidem o título da Eurocopa 2024 neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha. A final terá transmissão ao vivo pela Globo na TV aberta, pelo SporTV, pela TV fechada, da Cazé TV no YouTube e pelo Prime Video via streaming (veja a programação completa).

A Espanha busca se consolidar como a maior campeã da Eurocopa. Com três títulos conquistados (1964, 2008 e 2012), a Fúria conquistou a classificação para a final da Euro 2024 após eliminar a França por 2 a 1 na semifinal. Anteriormente, passou pela Geórgia por 4 a 1 nas oitavas de final e pela Alemanha por 2 a 1 nas quartas. Invictos na competição, os espanhóis terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo B após vencerem a Croácia (3 a 0), a Itália (1 a 0) e a Albânia (1 a 0).

"Ainda temos que disputar uma final contra uma grande equipa como a Inglaterra – será difícil. Não imaginam, e nem consigo começar a descrever, o que significaria para mim ser o capitão de Espanha na conquista da Euro", afirmou Morata.

Do outro lado, a Inglaterra está em busca do título inédito da Euro. No mata-mata da competição, os ingleses eliminaram a Eslováquia por 2 a 1 nas oitavas de final, a Suíça nos pênaltis por 5 a 3 nas quartas de final, e a Holanda por 2 a 1 na semifinal. Na fase de grupos, a Inglaterra terminou na liderança do Grupo C ao vencer a Sérvia por 1 a 0 e empatar com a Dinamarca por 1 a 1 e com a Eslovênia em 0 a 0.

"Tento sempre dar o exemplo. Tento sempre ser o líder, sendo que a equipe está em primeiro lugar e a equipe é o mais importante. E é isso que eu sinto que faço melhor. Todos querem atingir o mesmo objetivo. E quer jogues um minuto ou jogues todos os minutos, se ganharmos, vamos todos festejar juntos e vamos ficar muito felizes. Isso é o mais importante", afirmou Harry Kane ao EURO2024.com.

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte e Cucurella; Rodri, Olmo e Fabián Ruiz; Yamal, Morata e Nico Williams.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, Ezri Konsa e John Stones; Kieran Trippier, Jude Bellingham, Declan Rice, Phil Foden e Bukayo Saka; Harry Kane e Ivan Toney.

Desfalques

Espanha

Pedri e Ayoze Pérez estão machucados.

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 14 de julho de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim - Berlim, ALE

Arbitragem: François Letexier (árbitro), Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (assistentes), Szymon Marciniak (quarto árbitro), Jérôme Brisard (VAR)