Final da Eurocopa 2024: classificados, quando é, premiação, onde assistir e mais do jogo da taça

Quatro equipes disputam o passaporte para a final da Euro 2024; saiba tudo sobre os confrontos decisivos

A final da Eurocopa é um dos eventos mais assistidos do mundo do esporte. E no dia 14 de julho, não será apenas a Europa que vai parar para mais uma decisão histórica no futebol. Vinte e quatro equipes tentaram, mas só duas chegarão à finalíssima.

Quer ver jogos da Eurocopa 2024 ao vivo? Clique aqui para acessar

Abaixo, a GOAL te mostra tudo o que você precisa saber sobre a final da Eurocopa 2024...