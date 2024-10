Onde assistir a Espanha x Dinamarca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada do grupo 4; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Dinamarca entram em campo na tarde deste sábado (12), a partir das 13h (de Brasília), no estádio Nuevo Condomina, pela terceira rodada do grupo 4 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view (veja a programação completa).

Com uma vitória e um empate até o momento, a Espanha é a segunda colocada da chave, com 4 pontos. A Roja, cheia de desfalques, busca manter a invencibilidade na competição.

Do outro lado, a Dinamarca entra em campo defendendo a liderança. Com 100% de aproveitamento, os dinamarqueses querem, no mínimo, o empate para continuar na ponta da tabela.

Prováveis escalações

Espanha: Raya; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Ruiz; Yamal, Morata, Baena.

Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Poulsen, Hojlund.

Desfalques

Espanha

Rodri, Carvajal, Ferran Torres, Dani Olmo, Gavi, Nico Williams e Bryan Gil estão lesionados.

Dinamarca

Joachim Andersen, Mikkel Damsgaard, Christian Norgaard e Morten Frendrup estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 12 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: estádio Nueva Condomina, Churra - ESP