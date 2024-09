Onde assistir a Escócia x Polônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções europeias realizam sua estreia no grupo 1 da liga A do torneio; confira mais detalhes

Escócia e Polônia entram em campo nesta quinta-feira (5), às 15h45 (horário de Brasília), em compromisso válido pela primeira rodada do grupo 1 da liga A da Liga das Nações 2024/25. O jogo acontece no Hampden Park e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Promovida após terminar em primeiro lugar do grupo 1 da liga B em 2022/23, a Escócia tenta não fazer feio nesta estreia pela liga A. Por isso, a Tartan Army tenta dar a volta por cima depois da péssima campanha na Euro 2024. Uma vitória jogando em casa cairia muitíssimo bem para minimizar as turbulências para cima do técnico Steve Clarke.

Depois de também ser eliminada na fase de grupos da Euro, a Polônia vai em busca de uma boa campanha na Liga das Nações. Terceira colocada do grupo 4 da liga A em 2022/23, a seleção polonesa mira ao menos se manter na elite do torneio e um bom resultado fora de casa ajudaria Robert Lewandowski (que começou a temporada muito bem no Barcelona) e cia.

Prováveis escalações

Escócia: Gunn; Porteous, Hendry, McKenna; Ralston, McLean, Gilmour, Robertson; McTominay, McGinn; Dykes. Técnico: Steve Clarke

Polônia: Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Moder, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. Técnico: Michal Probierz

Desfalques

Escócia

Convocados inicialmente, Robby McCrorie, Greg Taylor, James Forrest e Ché Adams foram cortados por lesão. Já Callum McGregor anunciou sua aposentadoria da seleção recentemente.

Polônia

Recém-aposentados da seleção, Wojciech Szczesny e Kamil Grosicki não estão mais disponíveis.

Quando é?