Onde assistir a Dinamarca x Sérvia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo 4 da liga A do torneio; confira mais detalhes

Dinamarca e Sérvia entram em campo neste domingo (8), às 13h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do grupo 4 da liga A da Liga das Nações 2024/25. A partida acontece no Parken Stadium e terá transmissão ao vivo do Sportv (veja a programação completa aqui).

Após estrear no torneio com uma vitória por 2 a 0 em casa sobre a Suíça, a Dinamarca tenta seguir com 100% de aproveitamento. Jogando novamente em Copenhague, a seleção dinamarquesa vai em busca de um novo triunfo sob o comando do técnico interino Lars Knudsen.

Já a Sérvia mira trazer pontos na bagagem. Depois do empate sem gols com a Espanha em Belgrado, os sérvios procuram vencer fora de casa para encerrar bem a participação nesta data Fifa e começar a campanha na Liga das Nações de forma positiva.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hojbjerg, Hjulmand, Victor Kristiansen; Gronbaek, Eriksen; Dolberg. Técnico: Lars Knudsen

Sérvia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Ivan Ilic, Lukic, Birmancevic; Samardzic, Zivkovic; Jovic. Técnico: Dragan Stojkovic

Desfalques

Dinamarca

Sem ausências confirmadas.

Sérvia

Sem ausências confirmadas.

Quando é?