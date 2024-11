Onde assistir a Dinamarca x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Estádio Parken; confira a transmissão e outras informações do jogo

Dinamarca e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, pela quinta rodada da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Líder do Grupo 4 com 10 pontos, a Espanha está invicta na Liga das Nações, somando três vitórias e um empate em quatro partidas. A Dinamarca, por sua vez, ocupa a vice-liderança com sete pontos, mas não vence há dois jogos: perdeu para Portugal por 3 a 1 e empatou com a Croácia em 3 a 3.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel, Dorgu, Nelsson, Vestergaard, Kristiansen, Bah, Hojbjerg, Eriksen, Gronbaek, Holjund, Isaksen.

Espanha: David Raya, Cucurella, Laporte, Vivian, Pedro Porro, Álex Baena, Fabián Ruiz, Pedri, Zubimendi, Oyarzabal, Morata.

Desfalques

Dinamarca

Joakim Maehle está lesionado.

Espanha

Carvajal, Pau Torres, Rodri e Lamine Yamal estão machucados.

Quando é?