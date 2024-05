Onde assistir a Cuiabá x Metropolitanos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Cuiabá recebe o Metropolitanos nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Na vice-liderança do Grupo G, com cinco pontos, o Cuiabá está a dois do líder Lanús. Até o momento, o Dourado empatou com o Lanús e com o Deportivo Garcilaso por 1 a 1, além de vencer o Metropolitanos por 2 a 0.

Para o confronto, o Cuiabá terá a estreia do técnico Petit, que foi registrado pelo BID da CBF. Para assumir a liderança, a equipe precisa vencer nesta quarta-feira e torcer por um tropeço do Lanús, que visita o Deportivo Garcilaso.

Do outro lado, o Metropolitanos está na lanterna do grupo, sem nenhum ponto conquistado. Em três jogos disputados, a equipe foi derrotada pelo Deportivo Garcilaso por 3 a 2, pelo Cuiabá por 2 a 0 e pelo Lanús por 2 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Gabriel, Alan Empereur; Denilson e Fernando Sobral; Lucas Fernandes, Ramon, Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Metropolitanos: Álvaro Villete, Kevin De la Hoz , Jhon Chancellor, Jean Fuentes, Walter Araújo, Jhon Marchán, Angelo Lucena, David Zalzman, Ely Valderrey, Charlis Ortiz, Marco Bustillo. Técnico: José Maria Morr.

Desfalques

Cuiabá

Deyverson segue afastado do elenco, enquanto Filipe Augusto e Max estão lesionados.

Metropolitanos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?