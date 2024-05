Onde assistir a Nacional Potosí x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Víctor Agustín Ugarte; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nacional Potosí e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na Bolívia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Depois do empate sem gols contra o Corinthians no Brasileirão, o Fortaleza direciona seu foco para a Sul-Americana. Com nove pontos, liderando o Grupo D, o Leão do Pici tem a oportunidade de assegurar sua vaga nas oitavas de final ao vencer nesta quarta-feira, desde que o Boca Juniors não vença o Sportivo Trinidense.

Já o Nacional Potosí ocupa a lanterna do Grupo B, com apenas um ponto. Sem vencer na Sul-Americana, a equipe boliviana empatou sem gols com o Boca Juniors na rodada de estreia e foi derrotada pelo Fortaleza por 5 a 0 e pelo Sportivo Trinidense por 2 a 0..

Prováveis escalações

Nacional Potosí: Saidt Mustafa; Oscar Baldomar, Maximiliano Ortíz, Edisson Restrepo e Heber Leanos; Marcos Andía, Gustavo Cristaldo, Diego Josue Hoyos, Samuel Galindo e Omar Duarte; Martín Prost. Técnico: Claudio Biaggio.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi; Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino, Bruno Pacheco; Machuca e Lucero.

Desfalques

Nacional Potosí

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Kayzer cumprirá suspensão, enquanto Calebe, Cardona, Kuscevic e Lucas Sasha estão no DM.

Quando é?