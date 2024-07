Onde assistir a Cuiabá x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar com o Palestino por 1 a 1 pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, o Cuiabá volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 17 pontos, o Dourado quer se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Fluminense está na lanterna do Brasileirão. Sem vencer há 14 rodadas, com nove derrotas e cinco empates, o Tricolor entra em campo pressionado pela vitória. No último compromisso, empatou com o Criciúma por 1 a 1. A principal novidade será a reestreia de Thiago Silva.

"O momento é difícil, complicado. Não é fácil chegar assim, principalmente vindo de uma pré-temporada. Não tive a oportunidade de fazer nenhum amistoso. Mas a experiência me deixa mais tranquilo. Procuro ficar mais tranquilo para fazer o que fiz nos treinamentos de maneira correta. Embora o momento não seja o ideal, o grupo me deu confiança para poder vir. Não adianta a gente pensar em passar dois, três times lá na frente e não passar o primeiro. Nós respeitamos o Cuiabá, que joga nos seus domínios, mas o Fluminense vai procurar jogar em prol da vitória.", afirmou o zagueiro.

"Me sinto preparado. Muito ansioso para poder voltar. Claro que não esperava que o momento fosse estar como está agora. Mas para mudar isso só com muito trabalho, muita conversa. Tivemos 10 dias de uma mini preparação. Depois, começa jogo a cada três dias. Ainda tenho que me readaptar ao futebol brasileiro. Com os campos, com as logísticas. Já vim sabendo que isso ia acontecer. Junto com a comissão técnica do clube, vamos tomar as precauções para evitar qualquer tipo de lesão", completou.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Denilson; Jonathan Cafú, Derik Lacerda e Isidro Pitta.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Antônio Carlos, Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Marquinhos, Keno, Cano (Kauã Elias).

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Marcelo está fora.

Quando é?

Data: domingo, 21 de julho de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT