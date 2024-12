Onde assistir a Crystal Palace x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Crystal Palace recebe o Manchester City na tarde deste sábado (7), às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 15ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com uma vitórias e dois empates nos últimos três jogos, o Crystal Palace está em 17º lugar, com 12 pontos. O time londrino quer aproveitar o momento instável do rival para ganhar em casa.

Do outro lado, o Manchester City colocou fim à sequência negativa no jogo passado. Com a vitória, os Citizens subiram para o quarto lugar, com 26 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Daniel Muñoz, Lacroix, Ghéhi, Chalobah; Mitchell, Doucouré, Eze, Hughest, Sarr, Mateta.

Manchester City: Ortega; Kyle Walker, Rúben Dias, Gvardiol, Rico Lewis; Gündogan, Matheus Nunes (Bernardo Silva), De Bruyne; Jack Grealish, Doku, Haaland.

Desfalques

Crystal Palace

Chade Riad, Matheus França, Adam Wharton e Umeh-Chibueze estão no departamento médico.

Manchester City

Stones, Kovacic, Oscar Bobb e Rodri seguem no departamento médico.

Quando é?