Onde assistir a Crystal Palace x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipe de Arne Slot vai a campo para defender liderança da Premier League; veja onde assistir

Crystal Palace e Liverpool se enfrentam neste sábado (5), às 08h30 (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. O jogo será no Selhurst Park, em Londres, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV por assinatura, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira a programação diária).

Ainda sem vencer na Premier League nesta temporada, o Palace vem de derrota para o Everton por 2 a 1 no último jogo após três empates seguidos pela liga. Os comandados de Oliver Glasner precisam triunfar para reencontrar a boa fase que vinham vivendo na reta final de 2023/24.

Enquanto isso, os Reds ocupam a ponta da tabela, com cinco vitórias e uma derrota nas seis rodadas até aqui. Além disso, eles também venceram seus dois compromissos pela Champions League, e vêm de um 2 a 0 sobre o Bologna na competição europeia que empolgam a equipe para seguir em boa fase no nacional.

O retrospecto recente dos confrontos diretos entre as equipes é equilibrado. Na última edição da Premier League, vitórias para os visitantes: o Palace venceu por 1 a 0 no Anfield, e o Liverpool por 2 a 1 no Selhurst Park. Em 2022/23, um empate por 1 a 1 e outro por 0 a 0.

Prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Lacroix, Guéhi e Mitchell; Wharton, Lerma e Kamada; Nketiah, Mateta e Eze. Técnico: Oliver Glasner.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Diogo Jota e Luis Díaz.

Desfalques

Crystal Palace

Glasner não contará com os zagueiros Chadi Riad e Chris Richards, e o meio-campista Cheick Doucouré, ambos lesionados.

Liverpool

O atacante Federico Chiesa e o meia Harvey Elliott são desfalques do jogo por lesão.

Quando é?