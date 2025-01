Onde assistir a Cruzeiro x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Luís Augusto de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária).

O Cruzeiro se classificou ao mata-mata como líder do Grupo 13, com sete pontos somados. Na 2ª fase, a Raposa passou pelo América-RJ e, mais recentemente, pelo Portuguesa.

O Bahia, enquanto isso, avançou no 2° lugar do Grupo 16, com seis pontos somados. Na estreia do mata-mata, o clube nordestino venceu o Desportivo Brasil; na 3ª fase, os baianos passaram pelo Coritiba.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Marcelo Eráclito, Janderson, Kauã Prates, Bruno Alves, Murilo Rhikman, Nicolas Pontes, Jhosefer, Felipe Morais, Fernando, Kenji e Rayan.

Bahia: Iuri Jean, Gabriel Felipe, Gerald Anjos, Diego Santos, Alex Júnior, Saymon, João Neres, Guilherme Soares, Andrew, João Farias e Dell.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?