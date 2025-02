Onde assistir a Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Clássico será disputado neste domingo (9), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com os ingressos esgotados, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Após o empate com o América-MG por 1 a 1 na última rodada, o Cruzeiro está na liderança do Grupo C, com 11 pontos. Até aqui, a Raposa registra três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61%.

Por outro lado, o Atlético-MG busca a recuperação e entrar na zona de classificação. No momento, o Galo ocupa a terceira posição do Grupo A, com 10 pontos, um a menos que o líder Betim. As duas equipes já se encontraram uma vez neste ano, em um jogo da pré-temporada nos Estados Unidos, que terminou em um empate sem gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (Marquinhos); Dudu e Gabigol.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Deyverson.

Desfalques

Cruzeiro

João Marcelo, Japa, Dinenno estão fora.

Atlético-MG

Cadu está lesionado.

Quando é?