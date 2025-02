Onde assistir a Cruzeiro x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes entram em campo neste domingo (16), pelas semis do Estadual; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Cruzeiro não vive momento nada bom. O início de 'era Leonardo Jardim' se deu com uma derrota diante do Democrata-GV, no meio da semana, e o português agora tem como grande objetivo liderar a Raposa rumo ao título, mesmo após a equipe realizar sua pior 1ª fase na competição em todo o século. Ademais, as contratações, sendo Gabriel Barbosa a principal delas, ainda não mostraram a que vieram.

O América-MG, enquanto isso, terá o reforço do meia Benítez, em fase final de recuperação de lesão, e do recém-chegado lateral Mariano, já inscrito e registrado no BID. A tendência, portanto, é que o Coelho tenha força quase total para o duelo.

A partida de volta, com mando do América-MG, acontecerá no próximo sábado (22).

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Marquinhos e Gabriel Barbosa. Técnico: Leonardo Jardim.

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauan Barros, Miquéias (Benítez) e Elizari; Adyson, Figueiredo e Jonathas. Técnico: William Batista.

Desfalques

Cruzeiro

Japa, João Marcelo e Juan Dinenno e (lesionados).

América-MG

Alê, Dalberson e Fabinho (lesionados).

Quando é?