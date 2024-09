Onde assistir a Croácia x Polônia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Após campanhas ruins na Euro 2024, croatas e poloneses aspiram a novos ares em 2024/25; veja tudo o que você precisa saber

Croácia e Polônia se enfrentam neste domingo (08), às 15h45 (horário de Brasília), na Opus Arena, pela 2ª rodada do Grupo 1 da Liga das Nações A. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Os croatas iniciaram caminhada na competição com uma dura derrota nas mãos de Portugal por 2 a 1. O objetivo, porém, não mudou - a seleção quer ir um passo além em relação ao ano passado, quando acabou derrotada na finalíssima, pela Espanha. Agora, quer somar seus primeiros pontos para deixar a lanterna do 'Grupo da Morte', que também conta com a Escócia. Há pressão, portanto, nas costas do técnico Zlatko Dalic por resultados positivos.

Do outro lado, a Polônia até deu margem para um susto, deixando escapar uma vantagem de dois gols construída ainda no primeiro tempo contra a Escócia, mas vencer na estreia, por 3 a 2 - cortesia de um gol de pênalti de Nicola Zalewski, aos 52 minutos do 2° tempo. Fato é, assim como a Croácia, o objetivo é deixar a campanha ruim na Euro 2024 - ambas as seleções foram eliminadas ainda na fase de grupos - de lado, neste início de temporada 2024/25.

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Gvardiol e Sosa; Modric, Kovacic e L. Sucic; Pasalic, Kramaric e Ivanusec. Técnico: Zlatko Dalic.

Polônia: Bulka; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Zielinski, Szymanski, Moder e Zalewski; Piatek e Lewandowski. Técnico: Michal Probierz.

Desfalques

Croácia

Josip Stanisic, Martin Erlic e Duje Caleta-Car (lesionados).

Polônia

Arkadiusz Milik (lesionado).

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)