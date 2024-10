Onde assistir a Croácia x Escócia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela terceira rodada do grupo 1; confira a transmissão e outras informações do jogo

Croácia e Escócia se enfrentam na tarde deste sábado (12), a partir das 13h (de Brasília), no estádio Maksimir, pela terceira rodada do grupo 1 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view (veja a programação completa).

Vice-líder com 3 pontos, a Croácia acumula uma vitória e uma derrota até o momento. Comandados por Modric, os croatas terão o apoio de sua torcida para buscar o segundo triunfo consecutivo.

Do outro lado, a Escócia é a última colocada do grupo, ainda sem pontuar. Os escoceses sabem que precisam ganhar fora de casa para seguir com chances de classificação.

Prováveis escalações

Croácia: Livakovic, Sosa, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Pjaca, Sucic e Matanovic.

Escócia: McCrorie, Robertson, McKenna, Hanley, Ralston, McLean, Gilmour, McTominay, Christie, Doak e Dykes.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Escócia

Gunn, Taylor e McGinn estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 12 de outubro de 2024

Horário: 13h (de Brasília)

Local: estádio Maksimir, Zagreb - CRO