Onde assistir a Criciúma x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Criciúma e Juventude entram em campo na noite deste sábado (13), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Campeão catarinense, o Criciúma chega confiante para o início do Brasileirão. O Tigre deve ter o seu estádio lotado para a estreia. Entretanto, alguns jogadores com desgaste físico são dúvidas, como Gustavo, Figueiredo e Vizeu.

O Juventude, por sua vez, amargou o vice-campeonato gaúcho. O Alviverde, entretanto, promete dar trabalho na competição. Danilo Boza, Alan Ruschel e Edson Carioca são desfalques certos. Entretanto, o clube contratou João Vitor (ex-São Luiz), Gabriel Inocênio (Água Santa), Thiaguinho (Água Santa) e Marcelinho (Tombense) para reforçar o elenco.

As equipes já se enfrentaram 24 vezes, com 10 vitórias do Juventude, sete do Criciúma, além de sete empates. No último confronto entre as equipes na Série B em 2023, o Juventude venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes (Trauco); Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Fellipe Mateus; Eder e Renato Kayzer.

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias (Rildo ou Mandaca), Lucas Barbosa e Gilberto.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Danilo Boza, Alan Ruschel e Edson Carioca estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 13 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma - SC