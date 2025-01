Onde assistir a Criciúma x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copinha 2025

Equipes vão a campo neste sábado (18) em busca de uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja detalhes do confronto

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (clique aqui e confira a programação diária). O duelo coloca frente a frente duas equipes que vêm surpreendendo no torneio com campanhas consistentes e momentos históricos.

A Locomotiva vive sua melhor campanha na história da Copinha, alcançando as quartas de final pela primeira vez. Após liderar o Grupo 7 na fase inicial, com sete pontos, a equipe paulista eliminou o Vitória e o Santos nos pênaltis nas fases anteriores do mata-mata, antes de superar o Guarani por 2 a 0 nas oitavas.

Do outro lado, o Criciúma repetiu o feito de 1995, quando chegou às quartas de final. 30 anos depois, o Tigre mostrou sua força ao liderar o Grupo 4 com 100% de aproveitamento e, na sequência, despachar adversários como Santa Cruz, Mirassol e Botafogo. Contra o Alvinegro, nas oitavas, os catarinenses conquistaram uma vitória de virada por 4 a 2, com gols de Ruan Vitor, João Libânia, Thales e kauã Lira.

Mais artigos abaixo

O vencedor deste duelo enfrentará São Paulo ou Cruzeiro, que jogam mais cedo, às 20h30, também pelo horário de Brasília, em Jaú.

Prováveis escalações

Criciúma: Pedro Santos; Kaik, Nolasco, Wendel, Hiago Alves, Thiaguinho, Lucas Bugs, Kauã Lira, Ruan Vitor, Adriano e João Libânia

Ferroviária: Igor Carvalho; Nicolas Silva, João Victor, Gadu, Fellipe, Vinicius Meireles, Arthur Schilling, Filipi Gabriel, Jhonatan Garcia, Pedro Estevam e Victor Silva

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?