Onde assistir a CRB x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em jogo atrasado da sétima rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há nove jogos na Série B, com seis derrotas e três empates, o CRB entra em campo pressionado pela vitória. No momento, a equipe está na zona de rebaixamento, com 25 pontos e pode deixar o Z-4 em caso de vitória ou empate.

Por outro lado, o Sport, em sexto lugar, com 38 pontos e um aproveitamento de 55% na Série B, chega embalado com duas vitórias consecutivas. No momento, o Leão está a quatro pontos do Vila Nova, equipe que fecha o G-4.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia (Wanderson) e Willian Formiga; Falcão, João Pedro e Gegê; Getúlio, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Sport: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Titi Ortíz e Gustavo Coutinho.

Desfalques

CRB

Chay segue lesionado.

Sport

Di Plácido, Romarinho e Palacios seguem no DM.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL