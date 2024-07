Onde assistir a CRB x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (1), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Na luta contra o rebaixamento, CRB e Brusque se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 21h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 13ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do Premiere no pay-per-view, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Em busca da segunda vitória consecutiva na Série B 2024, o CRB volta a campo após vencer o Guarani por 1 a 0 na última rodada. Com 12 pontos, a equipe abre a zona de rebaixamento, com um a mais que o rival Brusque, que vem de dois empates seguidos.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique (Heron ou Saimon) e Matheus Ribeiro (Willian Formiga); Falcão, João Pedro e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Éverton Alemão, Wallace e Marcelo; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio, Dentinho (Diego Mathias) e Paulinho Moccelin; Olávio (Keké).

Desfalques

CRB

Facundo Labandeira está lesionado.

Brusque

Luiz Henrique, Alex Ruan, Guilherme Queiroz e Georgemy estão no DM.

Quando é?

Data: segunda-feira, 1 de julho de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL