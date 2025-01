Onde assistir a Corinthians x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copinha 2025

Equipes entram em campo neste domingo (19), pelas quartas da competição; veja como acompanhar na internet

O Corinthians recebe o Vasco na noite deste domingo (19), às 21h30 (de Brasília), no Bruno José Daniel, em Santo André, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, e pelo PrimeVideo, no streaming (veja a programação completa aqui).

De olho na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, Corinthians e Vasco entram em campo em um confronto decisivo. O Timão chega à partida após eliminar o Ituano nos pênaltis, em um duelo marcado pelo equilíbrio e encerrado em 0 a 0 no tempo regulamentar. Do outro lado, o Vasco garantiu sua classificação com uma vitória expressiva por 5 a 3 sobre o Flamengo-SP. O vencedor deste embate enfrentará Palmeiras ou Grêmio, que jogam no mesmo horário, pela semifinal marcada para quarta-feira, dia 22 de janeiro.

Prováveis escalações

Corinthians: Kauê; Caipira, Fernando, Garcez, Denner; Bahia, Dourado, Thomas; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Vasco: Phillipe Gabriel, André, Lyancon, Wanyson, Breno; Euder, Toledo, Rique; Maxsuell, Zucarello e Léo Jacó. Técnico: Matheus Curopos.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?