Onde assistir a Corinthians x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Brasileirão feminino 2024

Maior Majestoso do futebol feminino será disputado na manhã deste domingo (22) e poderá ser acompanhado em TV aberta; veja os detalhes

O Corinthians recebe o São Paulo neste domingo (22), às 10h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela grande final do Campeonato Brasileiro feminino 2024. A decisão terá transmissão ao vivo da TV Brasil e TV Globo, em canal aberto, além do Canal GOAT, no YouTube, e do SporTV, em TV fechada (veja a programação completa).

O Corinthians chega à grande final do Brasileirão Feminino com a vantagem do placar construído no jogo de ida, quando venceu o São Paulo por 3 a 1, no Morumbi, onde mais de 30 mil pessoas acompanharam o primeiro jogo da decisão. Agora, em casa, na Neo Química Arena, as Brabas buscam o hexacampeonato, sendo o quinto título consecutivo da competição. Para isso, a equipe de Lucas Piccinato transformou o fator casa em uma verdadeira fortaleza ao longo da campanha, acumulando oito vitórias em 10 jogos no torneio.

Por outro lado, o São Paulo enfrenta o desafio de reverter a desvantagem e busca um feito inédito: conquistar o seu primeiro título do Brasileirão Feminino. As Tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por três ou mais para garantir a taça no tempo normal. Fazendo sua melhor campanha na história da competição, o time passou por Grêmio, nas quartas, a tradicional Ferroviária, nas semis e agora tem a missão de coroar esse desempenho com o título.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole Ramos; Belinha, Arias, Mariza e Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Jaqueline e Millene. Técnico: Lucas Piccinato.

São Paulo feminino: Carlinha; Leticia Alves, Jéssica Soares, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline, Maressa e Camilinha; Mariana e Ariel Godói. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Corinthians feminino

A lateral esquerda Tamies se recupera de uma lesão no joelho e fica fora da decisão.

São Paulo feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?