Onde assistir a Corinthians x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Dérbi paulista é destaque da 4ª rodada do nacional feminino; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado (12), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Schürig, em São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Corinthians iniciou bem sua caminhada no Brasileirão feminino. As Brabas somaram sete pontos nestes três primeiros jogos, alçadas à vice-liderança do torneio, empatada em tentos com o São Paulo. Um triunfo no Dérbi pode, portanto, levá-las à ponta da tabela, em caso de tropeço das rivais.

O Palmeiras, enquanto isso, não encanta muito até aqui, empatando duas das três primeiras partidas até aqui. Oitavo colocado, o clube quer evitar um terceiro tropeço para não dar chance de ver a parte de cima da tabela se distanciando.

Escalações

Corinthians feminino: Nicole Ramos, Letícia Santos, Leticia Teles, Thaís Regina, Tamires, Duda Sampaio, Andressa Alves, Letícia Monteiro, Gisela Robledo, Jaqueline Ribeiro, Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.

Palmeiras feminino: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora e Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima e Espinales; Yoreli Rincon, Lais Estevam e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Desfalques

Corinthians feminino

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras feminino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?