Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2024.. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Atlético-GO por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, o Timão pode perder por um gol de diferença para avançar à semifinal.

Em busca do título inédito, o Corinthians terminou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 13 pontos, conquistando quatro vitórias, um empate e uma derrota. Nas oitavas de final, eliminou o RB Bragantino nos pênaltis, vencendo por 5 a 4.

Por outro lado, o Fortaleza precisa vencer por três gols de diferença ou por dois para que a decisão da classificação seja nos pênaltis. Atual vice-campeão da Sul-Americana, o Leão do Pici avançou para as quartas de final após liderar o Grupo D com 13 pontos e deixar para trás o Rosario Central nas oitavas, com um placar agregado de 4 a 2. Quem avançar enfrentará, na semifinal, o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing-ARG.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Corinthians

Talles Magno, com uma lesão muscular, está fora.

Fortaleza

Moisés, Lucas Sasha e Bruno Pacheco estão fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP